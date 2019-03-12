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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

Polis Bild Yaşlı Adam 

-ölen şahıstan görüntü
-detaylar
-ölen adamın fotoğrafı

( BURSA )- Kapıyı kırarak eve giren ekipler yaşlı adamın cesedini buldu BURSA

- Bursa'da komşularının 2 gündür haber alamadığı yaşlı adamın evine giden polisler, kapıyı açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Polis ekipleri evde yaşlı adamın cesedini buldu. Olay merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Sevindik Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşayan Recep Pilavcı'dan (69) 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Pilavcı'nın evine gelen ekipler dakikalarca kapıyı çaldı. Kimsenin kapıyı açmadığını gören ekipler kapıyı kırarak içeri girdiğinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Pilavcı'nın cansız bedeni sağlık tabiplerinin incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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