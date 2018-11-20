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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
2 gündür haber alınamayan lise öğrencisi kız ırmakta ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan lise öğrencisi kız ırmakta ölü bulundu

- DEREDEN GÖRÜNTÜ

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-- CESET DEN GÖRÜNTÜ
-- EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
--DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Devrek Irmağında genç kız cesedi bulundu. Cesedi bulunan genç kızın 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Devrek Irmağı'nda bir ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis geldi. Olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak ırmaktaki cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, Sebahat cemil Ulupınar Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Sedanur Özmekik, olduğu öğrenilirken genç kızın ailesinin dün akşamdan bu yana kızlarını aradığı öğrenildi. Vücudunda herhangi bir yara veya kesik izine rastlanmayan lise öğrencisinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (SÖ-
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