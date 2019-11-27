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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
2. el dükkanı alev topuna döndü

2. el dükkanı alev topuna döndü

yangın görüntüleri

( MUĞLA ) MUĞLA

Jandarma Güvenlik Önlemi Trol 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinden bilinmeyen bir nedenden 2’ci el dükkanı alev topuna döndü. Akşam saatlerinde Turgutreis mahallesi Mehmet Hilmi caddesi üzerinde bulunan 2’ci el eşya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın sonrasında dükkan alev topuna döndü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı. Meraklı gözlerle yangını izleyen vatandaşlar itfaiyenin geç kaldığını iddia etti. (EA-
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