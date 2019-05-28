2 dakikada aracın camını söküp böyle soydular İzle



- Esenyurt'ta maskeli hırsızlar bir aracın camını sökerek 2 dakika içerisinde binlerce liralık malzeme çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir aracı gözüne kestiren maskeli şahıslar, hafif ticari araç ile sokağa girdi. Yüzleri maskeli hırsızlar, bir makine firmasına ait aracın önce arka camını söktü. Ardından ise hırsılar yaklaşık 2 dakika içerisinde araç içinde bulunan 3 bin liralık malzemeleri çalarak ortadan kayboldu. Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli şahısların hafif ticari araç ile gelmeleri, aracın camını söküp malzemeleri çalmaları yer alıyor. (MD- ÖY-

