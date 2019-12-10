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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü Haberi

2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü Haberi

Aile detay

Sosyal Medya Şüpheli Ölüm Doğum Günü Katil Zanlısı Polis Ekipleri 

-Anne Habibe detay
-Cenazenin alınması
-Annenin konuşması
-detay
-katil zanlısı şahsın fotoğrafı
-ölen kadının fotoğrafı

( ANTALYA )- Burdur'da eşi ile yaşadığı tartışmada yaralandığı iddia edilen kadın, hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybetti- Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eş tutuklandı ANTALYA

- Burdur’da oğlunun doğum gününde astsubay eşi ile yaşadığı tartışmada yaralandığı iddia edilen 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, 5 Aralık akşamı Burdur merkezde meydana geldi. 41 yaşındaki M.E. ile eşi 38 yaşındaki Gül E. arasında 5 Aralık günü henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. 18 yaşındaki İ.E.’nin doğum gününde yaşanan olayda iddiaya göre baba M.E. ile eşi Gül E. arasında arbede çıktı. Yaşanan arbedede yaralanan kadın çocuklarının gözü önünde yere yığıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gül E., durumunun ağır olması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların darp şüphesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Hastane koridorunda bekleyen M.E. gözaltına alındı. Gül E., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gül E.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Gül E.’nin cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine götürüldü. Yapılan ön otopside Gül E.’nin kafasında darp izi olduğu belirtildi."Çocukları için ayrılmadı"Gül E.’nin ailesinin ayrılma isteğine, “Çocuklarım var, iki çocuğumla ne yaparım” diyerek olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Anne Habibe, "Torunum doğum günü kutlayacaktı. Pasta kesecekti. O şekilde ağlıyor. Kızımın başını bir yere vura vura öldürmüş. Kafasında ezilme varmış" dedi.
Gül E.'den paylaşımÖte yandan, Gül E.'nin olay günü sosyal medya hesabından, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın" yazısını paylaşması dikkat çekti.M.E. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. M.E.'nin ilk ifadesinde tartışma sırasında yaşanan iteklemede eşinin başını sert bir cisme çarptığını söylediği öğrenildi.
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