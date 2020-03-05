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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
2 çocuk annesi kadın 3 aydır kayıp

2 çocuk annesi kadın 3 aydır kayıp

röportaj

Bild Sığınma Sığınma Evi 5 Aralık 

-kayıp kadının fotoğrafı

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da 29 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Yeliz Yağmur'dan yaklaşık 3 aydır haber alınamıyor.Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Övündü köyünden evli olan iki çocuk annesi Yeliz Yağmur 2 yıl önce eşiyle arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik sonrası Ardahan Sığınma evi yerleştirildi. Daha sonra babasının talebi üzerine sığınma evinden alınan genç bayan İstanbul'a yerleşti. Ardahan Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu Köyü'nde ikamet eden dayı Recep Çeşme, yeğenin bulunması için çalışmaların sürdürülmesini istiyor. Kayıp yeğeninin anne ve babasıyla da sorunlar yaşadığını ifade eden Çeşme, "1 yaşından itibaren evleninceye kadar bizim yanımızda kalan yeğenim Yeliz, çocuklarını görmek için Ardahan'a geldi ve daha sonrasında kendisine ulaşamadık. 5 aralık 2019 tarihinden itibaren kendisinden haber alamıyoruz. Üç aydır nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.
Dayı Çeşme, yeğeninin bulunması için ilgili kurumlara bildirdiğini ve yeğeninin bir an önce canlı veya cansız bedeninin bulunmasını istiyor.
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