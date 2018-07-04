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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
2 bin yıllık tarihi stadyumdan 2024 Avrupa Şampiyonası çağrısı

2 bin yıllık tarihi stadyumdan 2024 Avrupa Şampiyonası çağrısı

Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt röp.

( ANTALYA )- Sivil toplum kuruluşları 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de oynanması çağrısında bulundu ANTALYA

Lyon Sivil Toplum Şampiyon 


- Antalya’da bulunan ve geçmişi 2 bin yılına kadar uzanan tarihi Perge Antik Kenti’nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de oynanması çağrısında bulundu. Antalya Kent Konseyi, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılmasına destek vermek amacıyla kamuoyu oluşturma çalışmaları kapsamında Antalya’nın 17 kilometre uzağında bulunan tarihi Perge Antik Kenti’nde bir araya geldi. Konseye Gençlik ve Spor Grubu üyesi olan kurum, kuruluşlar da destek verdi. 30’a yakın öğrencinin de bulunduğu çağrıda farklı ülkelere ait bayraklar yer aldı. Perge’de bulunan stadyum içerisinde çağrıda bulunan Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, “Eğer genelde spor özelde futbol insan için yapılıyorsa Türkiye en uygun yerdir. Antik devirlerden bu güne kadar bölgede farklı kökenlerden farklı dilleri konuşan insanların birlikte yaşadığı, tercihinin sürekliliğini, bugün milyonlarca turistin uğrak yeri olmasıyla bu tercihin sürdürülebilirliğine vurgu yapmaktadır. Anadolu’nun en iyi korunmuş ikinci stadyumu konumuna sahip şampiyonlar çıkmış bir spor kentinden sporla da tarihinin derinliklerine köprü olan Perge stadyumundan sesimizi duyurmak istiyoruz. UEFA EURO 2024 Avrupa Kupası Futbol Şampiyonası kesinlikle ülkemizde gerçekleşmelidir” dedi.
(EG-
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