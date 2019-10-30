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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR Video

2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR Video

- Zeybek oyunundan drone görüntüleri - Ödemiş Halk Eğitim Merkezi, Müdürü Mehmet Bakırlı konuşması - Halk Eğitim Merkezinin müdür yardımcılarından Ali Çelik konuşması - Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde projeyi ortaya çıkaran Müzik öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ödemiş İlçesinde Halk Eğitim Merkezinin organize ettiği etkinlikte, ilçenin Saraçoğlu Caddesi trafiğe kapatılarak, Merkezin 22 usta öğretici eşliğinde, zeybek gösterisi oynandı. Halk Eğitim Merkezinde zeybek oyunu için 1 aydan beri süren çalışmalar sonucunda kursiyerler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hep birlikte bu coşkuyu yaşadılar.

Siyer Öğretmen 

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