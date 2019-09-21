2 bin bağ ot alev alev böyle yandı Haberi

-Yapılan müdahale

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( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 2 bin bağ ot alev alev yandı. Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Ali İrinç’e ait 2 bin bağ ot, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 bin bağ ot kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

