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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
2 bin 500 yıllık 'Clandras Köprüsü' kentin yeni turizm merkezi oldu Haberi

2 bin 500 yıllık 'Clandras Köprüsü' kentin yeni turizm merkezi oldu Haberi

Vadiden genel görüntü

Beğendik Ziyaretçiler Piknik Alanı Balık Tutma Balık Tutmak 

-Köprüden detay görüntü
-Şelaleden görüntü
-Balık tutanlardan görüntü
-Suya girenlerden görüntü
-Elektrik Santralinden görünü
-Araçlardan görüntü
-Piknik yapanlardan görüntü
-Oynayan piknikçilerden görüntü
-Ziyaretçilerle röp.

( UŞAK )- Clandras Köprüsü’ne ilgi her geçen yıl artıyor UŞAK

- Uşak’ta, Frigyalılar döneminden kalma 2 bin 500 yıllık tarihi Clandras Köprüsü'ne ilgi giderek artıyor. Köprü mimarisi ve görüntüsü ile ziyaretçileri hayran bırakıyor. Uşak’ın Karahallı ilçesinde bulunan Clandras Köprüsü kentin son yıllardaki turistlik alanlarından biri haline geldi. Hiçbir yerden destek almadan kayaların birleşmesi ile inşa edilen köprü, ilçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Görüntüsü ile kendine hayran bırakan köprünün Frigyalılar dönemine ait 2 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu öğrenildi. Vadinin iki yakasına su taşıma amaçlı inşa edildiği tahmin edilen köprü, 24 metre uzunluğa, 17 metre derinliğe ve 1.75 metre genişliğe sahip olduğu biliniyor. Ulubey Kanyonları'nın başlangıç noktasında yer alan ve Banaz Çayı üzerinde kurulu köprü, balık tutmak içinde ziyaretçi ağırlarken piknik alanına da yoğun ilgi gösteriliyor. Vatandaşlar ise köprüyü çok beğendiklerini, herkesin gelip görmesi gereken eşsiz yerlerden biri olduğunu ifade ediyor.
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