2 bin 400 rakımlı Bayrak Tepe’ye zirve tırmanışı

-Dağa yürürken

-Zorlu yürüyüş

-Zirve

-Röportajlar



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü ve Yüksekova Cilo Trekking Spor Clup üyeleri, 3 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 400 rakımlı Bayrak Tepe’ye zirvesine çıktılar. İlçeye bağlı Güllüce köyünde bulunan Bayrak Tepe’ye, Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü ve Yüksekova Cilo Trekking Spor Clup üyeleri, yürüyüş gerçekleştirdi. 15 kişiden oluşan 2 farklı dağcı grup, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelerek etkinliğin startına verdi. Her hafta bölgenin farklı yerlerine yürüyüş ve tırmanış gerçekleştiren grup, bu sefer 2 bin 400 rakımlı Bayrak Tepe’ye çıkmayı başardılar. Bayrak Tepe’nin zirvesine çıkan grup, molanın ardında ilçeye geri döndüler. Zirveye çıkan Yüksekova Cilo Trekking Spor Clup Başkanı Fikret Yaşar, her hafta ilçenin farklı bir bölgesinde etkinlik yaptıklarını belirterek, “Çıkış amacımızı her defasında dile getirdik. Aslında sağlıklı yaşam için bu tür etkinlikleri yapıyoruz” dedi.

Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan ise, kahvede zaman geçirmek yerine doğada zaman geçirdiklerini belirterek, “Bütün dostlara, kahvede zaman geçireceğinize alın çoluk çocuğunuzu temiz havaya gelin. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü olarak hepinize kucak açıyoruz. Kendinize iyi bakın” ifadelerini kullandı. (MT-MSA-Y)