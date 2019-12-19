2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi - AMASYA İzle
- Sahte içkilerin görüntüleri - Jandarma personelinin sahte içkileri imha etmek üzere araçlara taşıması Amasya 'da 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildiAMASYA (AA) - Amasya 'da 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur ve Sarıyar köylerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 bin 338 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve 22 kilogram anason tohumu buldu.Ekiplerce 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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