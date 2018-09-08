2 bin 250 rakımdaki Dünyanın ikinci büyük krater gölünde serinliyorlar

-Göl suyu

-Nemrut’tan görüntü

-Çadır kuranlar

-Gölde yüzenler

-Yemek pişirenler

-Vatandaşların konuşması



( BİTLİS -ÖZEL) BİTLİS



- Bitlis’te sıcak ve bunaltıcı havalardan bunalan vatandaşlar Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı’nın 2 bin 250 rakım yükseklikteki zirvesinde yer alan Dünyanın ikinci Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nün serin sularında yüzerek serinliyor. Kendine özgü doğal güzellikleriyle her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü, serin suları ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bitlis’in bunaltan sıcak havalarında serinlemek isteyen vatandaşlar serinlemek için Nemrut Krater Gölü’nün serin sularına bırakıyor. Dünyanın ikinci Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nün serin sularında yüzen vatandaşlar 2 bin 250 rakım yükseklikteki dağın zirvesinde adeta yüzme keyfi yaşıyor. Nemrut’un doğal güzelliklerine karşı saatlerce yüzüp serinleyen vatandaşların keyfine ise diyecek yok. Nemrut Krater Gölü çevresine kurdukları çadırlarda dinlenip bir yandan yüzmenin keyfini yaşayan vatandaşlar diğer yandan ise piknik yapıp gönüllerince eğleniyorlar. “Nemrut’un havası ve doğası ayrı, suyu ayrı güzel” Nemrut Krater Gölü’ne ilk defa geldiğini belirten Okan Şahin, Nemrut’un havası ve doğasının ayrı suyunun ise ayrı güzel olduğunu söyledi.



Hafta sonunu kafa dinleyerek geçirmek üzere arkadaş grubuyla Nemrut Krater Gölü’ne geldiklerini anlatan Şahin, “Burada gezip piknik yaptıktan sonra gölün kenarına çadır kurduk. Burada bir yandan piknik yapıyoruz, diğer yandan ise Nemrut’un buz gibi suyunda serinliyoruz. Burada ilk defa yüzdüm. Burası gerçekten çok güzel ve özel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Yazın son günlerinde Nemrut’un serin sularında serinlemeye çalıştıklarını belirten İbrahim Halil Kaya ise, Nemrut’un hayran bırakan güzelliğine karşı saatlerce yüzmenin keyfini yaşadıklarını ifade etti.

Havanın oldukça sıcak, Nemrut’un suyunun ise bir o kadar soğuk ve serinletici olduğunu dile getiren Hamza Uğur ise, Nemrut Krater Gölü’nde yüzmenin ayrı bir keyif verdiğini anlattı.

