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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
2 bin 150 kilogramlık Samir'in ayak bakımı keyfi İzle

2 bin 150 kilogramlık Samir'in ayak bakımı keyfi İzle

- Zırhlı Gergedan'dan görüntüler

Kamera Hayvan Trol 

-- Ayak bakımı görüntüleri
-- Boynuz bakımı görüntüleri
-- İlaç sürülme görüntüleri
-- Detay

( KOCAELİ - ÖZEL)- Veteriner Hekim Hilal Akbaş: "Konforlu bir yaşam sürmesi için çabalıyoruz" KOCAELİ

- Kocaeli'de 3 binin üzerinde hayvan nüfusuna sahip Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Zırhlı Hint Gergedanı Samir'in ayak tırnakları her hafta bakıcısı tarafından törpüleniyor. Deri ve tırnaklarına düzenli bakım yapılan Samir'in keyifli anları kameralara yansıdı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na 5 yıl önce getirilen Samir konforlu bir yaşam sürüyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve tüm ihtiyaçları düşünülerek kendisine özel hazırlanan alanda yaşamını sürdüren Zırhlı Hint Gergedanı Samir'in hergün düzenli olarak deri ve ağız bakımları yapılıyor. Her hafta düzenli olarak ayak tırnakları ve boynuzu törpülenen Samir'in ayaklarına sürülen ilaç ile enfeksiyon kapmasının önüne geçiliyor. "Neslinin devamı için düzenli bağış yapıyoruz" Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı veteriner hekimi Hilal Akbaş, "2008 doğumlu Zırhlı Hint Gergedanı Samir ile birlikteydik. Ailemize 2015 tarihinde katıldı.
Nesli tehlike altında olan bir tür. Parkımız bu neslin korunması amacıyla Hindistan Yaban Hayatı Koruma Vakfı'na düzenli olarak bağış yapmakta. Bizde bu bir çift zırhlı hit gergedanı bireyinin neslinin devamını sağlayabilmesi için parkımızda tüm ihtiyaçlarını gidermeye ve konforlu bir yaşam sunmaya çaba gösteriyoruz" dedi.
"Her hafta olarak ayak bakımı yapıyoruz" Samir'in her hafta düzenli olarak ayak bakımının yapıldığını ifade eden Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı veteriner hekimi Hilal Akbaş, "Günlük olarak deri ve ağız bakım ve kontrolleri devam ediyor. Haftalık periyotlarla boynuzlarının ve ayaklarının bakımı yapılıyor. Şuanda Samir yaklaşık 2 ton 150 kilogram civarında. Bu kadar büyük bir yükü taşıyan ayakların ekstra bir özene ihtiyacı var. Haftalık olarak tırnaklarının uzayan kısımlarının törpülenmesi, ayak altının temizlenerek düzgünce ilaçlanması gerekiyor. Herhangi bir enfeksiyon, herhangi bir yara yada bir sıkıntı yaşamasın diye. Boynuzu da aynı şekilde. Düzenli ve haftalık periyotlarda boynuzunun çatlayan kısımları törpülenerek daha düzgün bir yapıya sahip olması amaçlanıyor" ifadelerini kullandı. (SK-
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