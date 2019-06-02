2 ayrı kazadan acı haber: 2 ölü

- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada yaralanan 9 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Dün gündüz saatlerinde Yenice - Kınıklar mevkisinde 3 saat arayla meydana gelen 2 ayrı kazada 9 kişi yaralandı. Su kanalına devrilen otomobilde sürücü Recep Yavaş ve taklalar atarak tarlaya sürüklenen hafif ticari araçta Ebru Üzmez'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
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