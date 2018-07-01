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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
2 ay sonra askere gidecekti baraj göletinde boğuldu

2 ay sonra askere gidecekti baraj göletinde boğuldu

Dalgıçlar hazırlanışı

Jandarma Baraj Göleti Sağlık Ekipleri 

-Dalgıçların su da aramaları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir kişi serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesi’nde yer alan Ayvalı Barajı’nda arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Emre Tekerek (20), serinlemek için baraj göletine girdi. Tekerek'in su içinde kaybolduğunu gören arkadaşları jandarma ekiplerinden kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri, yaptıkları arama sonunda Emre Tekerek'in cansız bedenine ulaştı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Tekerek’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırılan Tekerek’in 2 ay sonra vatani görevini yapmak için askere gideceği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (HLL-
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