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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
2 ay önce tekneden denize düştü, cesedi yeni bulundu

2 ay önce tekneden denize düştü, cesedi yeni bulundu

Kıyı emniyet

Cenaze 

-Cenaze aracı gidişi

( İSTANBUL ) -- Üsküdar’da kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu İSTANBUL

- Üsküdar sahilinde mendirek yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık 2 ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın’a ait olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekiplerce denizden çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üsküdar Harem sahilinde saat 14:30 sularında, Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler tarafından mendirek yakınlarında kıyıya vurmuş bir erkek cesedine rastlandı. Emniyet ekipleri cesedi denizden çıkarttı. Cesedin, yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın’a (24) ait olduğu belirlendi. Denize düşen şahsın cesedinin mendirek altında sıkıştığı, denizdeki dalgalar sebebiyle sıkıştığı yerden çıkarak bugün kıyıya vurmasıyla bulunduğu tespit edildi. Denizden çıkarılan cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Zİ-EY-
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