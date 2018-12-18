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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
2. Avrasya Hukuk Kurultayı sona erdi - BAKÜ

2. Avrasya Hukuk Kurultayı sona erdi - BAKÜ

- Toplantıdan detaylar - Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Ceylan'ın röportajı - Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Bağırov'un röportajı2. Avrasya Hukuk Kurultayı sona erdi - Kurultayın sonuç bildirgesinde BMGK'nin yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilerek, şiddet sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin vatanlarına güvenli şekilde geri dönüşlerinin sağlanması, uluslararası toplumun terör örgütleri arasında ayrım gözetmemesi gerektiği kaydedildiBAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de "Uluslararası Adalet İçin Uluslararası Hukuk" temalı 2. Avrasya Hukuk Kurultayı, sonuç bildirgesinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.Türkiye Hukuk Platformu (THP), Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve Azerbaycan Hukukşinaslar Konfederasyonunun organize ettiği kurultaya 26 ülkeden yaklaşık 360 hukukçu katıldı.
Dün başlayan kurultayda bugün yüksek yargı temsilcileri, akademisyenler ve baro mensubu avukatların katılımıyla yapılan mesleki çalıştayların ardından kurultayın sonuç bildirgesi kabul edildi.Uluslararası hukukun, tüm devletlerin eşit, adil, etkin biçimde katılabildiği, yükümlülüklerin ve sorumlulukların aynı ilkeler çerçevesinde paylaşıldığı, insan haklarını ve insan onurunu korumayı kendisine temel gaye edinen bir yapıya kavuşturulması gerektiği belirtilen bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yeniden yapılandırılması gerektiği kaydedildi.Katılımcıların Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesini desteklediğine dikkat çekilen bildiride, Ermenistan'a işgali derhal sonlandırması çağrısı yapıldı.Göç ve mültecilik hususunda meselenin kaynağına yönelik samimi, kapsamlı ve çözüm odaklı girişimlerde bulunulması gerektiği vurgulanan bildiride, şu ifadeler yer aldı:"Çatışma ve savaş bölgelerinde barış ve huzur ortamını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır. Başta Filistin'de, Suriye'de ve Myanmar'da olmak üzere, uğradıkları baskı, zulüm ve kendilerine yöneltilen şiddet sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin vatanlarına güvenli bir şekilde geri dönüşleri sağlanmalıdır. Bunun için ilgili uluslararası kurumlar yükümlülüklerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelidir.Uluslararası toplum, terör örgütleri arasında ayrım gözetmemelidir. Hain terörist darbe girişimine teşebbüs eden ve Türk milletinin ve liderinin kararlılığıyla bu teşebbüsü boşa çıkarılan FETÖ terör örgütünün Avrasya coğrafyasında arz ettiği ciddi tehlikelerin daha fazla farkında olunması ve bu tehlikelerle mücadele noktasında Türkiye ile iş birliğinin arttırılması önem taşımaktadır.Avrasya ve İslam coğrafyasındaki devletlerin hak ve menfaatlerini korumak ve kendi aralarındaki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, dünya barışına katkı çabalarına da destek verilebilmesi için daimi mekanizmalar ve platformlar oluşturulmalıdır." - "Faydalı bir toplantı oldu"Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcıların egemen güçlerin dünyada yaşanan adaletsizliklere tepkilerini dile getirdiğini söyledi.

Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Bağırov ise kurultayın Azerbaycan hukuk tarihinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Çok sayıda ülkeden hukukçuların Bakü 'de bir araya gelerek farklı sorunları müzakere ettiğini belirten Bağırov, "Tecrübelerimizi birbirimizle paylaştık. Her anlamda faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Tecrübe ve görüş alışverişi olmadan gelişmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Alışveriş Uluslararası Darbe Girişimi Terör Örgütü Yüksek Yargı 

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