2 askerin içinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Video

-- Kurtarma çalışmaları ve yaralı askerin ambulansla hastaneye kaldırılması

-- Detay ve genel görüntüler

-- Hastaneden görüntü

-- Hayatını kaybeden asker Habil Karahan'ın fotoğrafı



( ERZİNCAN ) - Şarampole uçan otomobilde sıkışarak yaralanan asker, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı ERZİNCAN



- Erzincan’da içerisinde 2 askeri personelin bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 asker hayatını kaybederken diğer asker uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat 23.30 sıralarında Erzincan - Sivas karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, jandarma uzman çavuş Habil Karahan idaresindeki 24 AAH 758 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan meslektaşı Batuhan Güneş ise sıkıştığı araçtan itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı asker, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

