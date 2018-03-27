2. Abdülhamid'in dedesine verdiği beratı gururla saklıyor - ÇORUM
- Berat ve nişandan detay görüntü - Berat ve nişanın saklandığı odadan genel görüntü - Duran'ın açıklamaları - Duran'ın berat ve nişan ile görüntüsü - Konaktan genel görüntüÇORUM (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Çorum 'da yaşayan Mustafa Kemal Duran, büyük dedesi Katip Mustafa Nusret Efendi'ye 2. Abdülhamid tarafından verilen Mecidi Nişan Beratı ve İftihar Madalyası Beratı'nın gururunu yaşıyor.Katip Mustafa Nusret Efendi'nin dördüncü kuşak torunu olan Duran, 2. Abdülhamid'in dedesine verdiği beratları bugün restoran olarak işletilen Katipler Konağı'nda sergiliyor.Karakeçili Mahallesi'nde yer alan tarihi konakta sergilenen Osmanlıca yazılmış ve padişahın mührünü taşıyan berat, konağa gelenlerin ilgisini çekiyor.Duran, AA muhabirine, 2. Abdülhamid'i ölümünün 100. yılında rahmetle andıklarını söyledi.
Büyük dedesi Seyyid Mehmed Zade Katip Mustafa Nusret Efendi'nin 1878 yılında Ellinci Kengiri Alayı'nın Çorum Redif Taburu'na katip olarak atanarak İstanbul'dan kente geldiğini anlatan Duran, burada 1885 yılında kendisinin de doğup büyüdüğü Katipler Konağı'nı yaptırdığını belirtti. - "Mecidi Nişan Beratı ve İftihar Madalyası Beratı"Dedesinin 1897 yılında aynı taburla Osmanlı - Yunan Savaşı'na katıldığına işaret eden Duran, savaşta gösterdiği başarılardan dolayı 2. Abdülhamid tarafından Mecidi Nişan Beratı ve İftihar Madalyası Beratı ile ödüllendirildiğini aktardı.Daha sonra Çorum 'a gelen dedesinin törenle rütbe alarak kılıç kuşandığını belirten Duran, söz konusu kılıcı da kızının muhafaza ettiğini dile getirdi.Duran, söz konusu beratların kopyasını restoran olarak işlettikleri tarihi konakta sergilediklerini, aslını ise başka bir yerde muhafaza ettiklerini dile getirerek, "2. Abdülhamid'in dedemize verdiği eserleri iftihar duyarak, gururla konağımızda sergiliyoruz. Görenler ilgi gösteriyor ve bu eserleri soruyor. Biz de anlatıyoruz. Dedemizle iftihar ediyoruz. Bu eserleri sergilemek bize onur veriyor." ifadelerini kullandı.