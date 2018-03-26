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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar Gümrük Muhafaza'da sergilendi Haberi

2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar Gümrük Muhafaza'da sergilendi Haberi

Oyuncaklardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Laboratuvar Kaçak Osmanpaşa Kaçakçılık Gümrük Bakanlığı 


- Polis ekipleri ve Gümrük ekiplerince geçtiğimiz günlerde ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan kaçak oyuncaklar, muhafaza altına alınan Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilen kaçak oyuncakların ön inceleme için laboratuvara gönderildiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Türkiye’ye yasadışı yollarla çocuk oyuncakları sokulacağı istihbaratını almış ve çalışma başlatmıştı. İ.D. adlı bir şüphelinin kaçak oyuncak getirmeyi planladığının belirlenmesi üzerine kaçakçılık polisi, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gümrük kaçağı oyuncakların Gaziosmanpaşa’da bir depoya indirileceğini tespit etmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü oyuncaklar iki ayrı tırdan depoya indirildiği sırada baskın yapılmıştı. Yapılan operasyonla, piyasa değerleri yaklaşık 2,5 milyon olan 25 bin oyuncak ele geçilirken, İ.D. de gözaltına alınmıştı. Oyuncaklar incelenmek üzere laboratuvara gönderildi Bugün de yurda kaçak olarak getirilen oyuncaklar gümrük bakanlığı tarafından muhafaza altına alınan Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilen kaçak oyuncakların ön inceleme için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.
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