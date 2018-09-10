1994'de haince şehit edilen 13 Ulukaleli için anıt yapıldı İzle

-KURAN TİLAVETİ

-ULUKALE KÖYÜ DERNEK BAŞKANI GÜRKAN ÖZTÜRK KONUŞMA

-ULUKALE KÖYÜ MUHTARI BAYRAM AYDIN KONUŞMA

-PERTEK İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI RECAİ VURAL KONUŞMA

-ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANI AHMET ŞADAN ERSOY KONUŞMA

-ÇEMİŞGEZEK KAYMAKAMI HARUN KAZEZ KONUŞMA

-ÖĞRENCİ ŞİİRLERİ

-ŞEHİT OĞLU, ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FEYZİ GÜRTÜRK RÖP.

-ŞEHİT YAKINLARINDAN KISA RÖP.’LAR



( TUNCELİ )- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde 1994 yılında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen 13 sivilin isimlerinin yer aldığı anıt yapılarak düzenlenen törenle hizmete açıldı TUNCELİ



- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde 24 yıl önce bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen 13 sivil için yapılan anıt, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 1994 yılında Ulukale köyünde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu verilen 13 şehit için anıt yapıldı. Yapılan anıtın açılışı için düzenlenen tören öncesi köy girişinden anıtın bulunduğu yere kadar şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından törene katılanlardan İlçe Kaymakamı Harun Kazez konuşma yaptı. Ulukale köyünde insanların 1994 yılında alçakça, haince bir şekilde şehit edildiğini anımsatan Kaymakam Kazez;"Şehitlerimizin anısına anıtımızın açılışını yaptık. Biz anıtın üzerine şehitlerimizin isimlerini kazıdık. Fakat o gün, şehit düştükleri gün onların isimleri bizlerin kalbine kazındı ve hala kalbimizde. Ölene kadar da biz bu isimleri kalbimizde taşıyacağız. Eğer unutursak kalbimiz kurusun. Buraya yapılan saldırıdaki sebep, buradaki insanların inançlı olması, vatanperver olmasıydı. Sebep sadece buydu. Fakat başarıya ulaşamadılar. Hiçbir zamanda başarıya ulaşamayacaklar"dedi.

Hain saldırıda babasını şehit veren Elazığ il Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “9 Eylül 1994 tarihinde Ulukale köyümüze hain terör örgütü tarafından saldırı olmuştu ve köyümüzde şehitlerimiz olmuştu. Bu şehitlerden birisi de benim babamdı. Gerçekten çok büyük acılar yaşadık. Ama çok şükür devletimiz sayesinde köyümüz yeniden inşa edildi. Köylülerimiz evlerine geri döndü. Bir dönem Çadırda, barakada hayat yaşadılar. Bu sıkıntılar bizi çok üzdü. Devletimizin gücü sayesinde en son olarak geçtiğimiz günlerde kırmızı bültenle aranan elebaşı teröristlerden biri de İspanya’da yakalandı. Bu da şehit yakınlarının bir nebze olsun içindeki ateşin sönmesine neden oldu. Biz vatan sevdalısı, milleti, bayrağını, devletini seven şehit yakınları olarak her zaman aziz vatanımızın koruyucusu olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hain saldırıda yakınlarını şehit veren köylüler, baskını gerçekleştiren teröristlerin öldürülmesi ve son olarak kırmızı bültenle aranan teröristlerden birinin İspanya’da yakalanmasının içlerindeki ateşi bir nebze olsun söndürdüğünü ifade etti.

Öğrenciler tarafından “Al yıldızlı bayrağım” isimli şiir okundu.İl Müftüsü Aşır Durgun’un yaptığı duanın ardından anıtın açılışı yapıldı. Törene İlçe Kaymakamı Harun Kazez'le birlikte, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Milliyetçi Hareket Partisi Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp, İl Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Elazığ ve Tunceli'den çok sayıda davetli ile yöre halkı katıldı.

(SA-HİV-

