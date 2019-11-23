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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
197 çocuğa kışlık giysi yardımı - SİİRT

197 çocuğa kışlık giysi yardımı - SİİRT

- Öğrencilere yardım dağıtılmasından görüntüler - Okul müdürü Yusuf Bitkay'ın konuşması - Pendik İHH Temsilcisi Gökhan Baştuğ'un konuşması Siirt 'te 197 çocuğa kışlık giysi yardımıSİİRT (AA) - İHH İnsani Yardım Derneğince İstanbul Pendik'ten sağlanan destekle Siirt 'te ihtiyaç sahibi 197 çocuğa giysi yardımında bulunuldu.Baykan ilçesinin Atabağı beldesindeki 30 Ağustos Zafer Ortaokulu bahçesinde, önceden tespit edilen çocuklara giysi yardımları dağıtıldı.Çocuklar kendilerine hediye edilen yeni elbise ve ayakkabılardan dolayı büyük mutluluk yaşadı.Pendik İHH Temsilcisi Gökhan Baştuğ, geçen ay Pendik ile Siirt arasındaki kardeşlik köprüsü kapsamında başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımların beldedeki öğrencilere dağıtıldığını aktardı.İHH'nın dünyanın farklı ülkelerindeki yetim ve terör mağduru çocuklara destek sunduğuna işaret eden Baştuğ, "Sadece Siirt ile sınırlı kalmadık aynı zamanda dünyanın birçok ülkesindeki dar gelirli ailelerin çocuklarını giydirmek için sponsor olduk. Geçen ay da Pendik'ten Siirt 'e kardeşlik köprüsü kapsamında başlattığımız kampanyada hayırseverlerin desteğiyle alınan yardımları Atabağı beldesindeki çocuklara bot, mont ve spor malzemesi olarak dağıttık. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.
Okul müdürü Yusuf Bitkay da yapılan yardımlardan dolayı emeği geçenleri kutladı.

Pons Yardım Kampanyası Terör Mağduru Öğrenciler Hayırseverler 

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