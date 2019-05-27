1960 darbesine Edirne’den tepki Haberi

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı, 27 Mayıs Darbesi ile ilgili 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. Edirne’de AK Parti Edirne İnsan Hakları Birim Başkanlığı adına Edirne Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Elçin Dilşah Güçyener tarafından okunan bildiride, 1960 darbesi kınandı. Edirne’nin Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen basın açıklamasında, Güçyener, 27 Mayıs Darbesini kınayan basın bildirisini okudu. “Şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevap verilmiştir” Güçyener, Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı’ndan gelen bildiride, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir” dedi.

“Demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız” Güçyener, “Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

