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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
195 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR

195 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR

- İzmir 'de 195 düzensiz göçmen yakalandı - Doğanbey önlerinde lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen 46 Afganistan uyruklu göçmene ekiplerin müdahalesi - Pamucak açıklarında sahil güvenlik helikopteri ve mobil radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi ve müdahale anı İzmir 'de 195 düzensiz göçmen yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Çeşme, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde 195 düzensiz göçmen yakalandı.Çeşme ilçesinde de sahil güvenlik botu hareket halindeki lastik botu durdurdu. Botun içindeki 28 Filistin, 12 Suriye, 5 Somali ile Yemen ve Irak uyruklu 47 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.Selçuk ilçesi Pamucak açıklarında ise sahil güvenlik helikopteri ve mobil radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekipler, buradaki 49 Afganistan ve 9 Suriye uyruklu 58 göçmeni yakaladı.Çeşme ilçesi Alibostan Koyu önlerinde de lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı.Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde ise lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen 46 Afganistan uyruklu göçmen ekiplerce müdahale edilerek gözetim altında alındı.

Ali İl Akalan Nani Sahil Güvenlik Helikopter 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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