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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya Yakası'ndaki kule kesonunu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya Yakası'ndaki kule kesonunu denize batırıldı

Kesonun batırılmasından görüntüler

Uzunlu Karayolları Futbol Sahası Akkale Salacak 

-römorkörlerden görüntüler
-Asya Yakası'ndaki iş makinelerinin çalışmalarından görüntüler
-Çanakkale Boğazı'ndan görüntüler

( ÇANAKKALE )- Kule kesonunun denize batırılması 24 saat sürdü ÇANAKKALE

- 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki ilçesinde yer alan Asya yakasındaki kule kesonu 24 saatte denize batırıldı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirilip, her biri bir futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonlarının üzerine 4 çelik şaftın montajı tamamlanıp, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı. 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine römorkörler eşliğinde yüzdürülerek, bölgeye çekildi. Bölgeye getirilen keson deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırıldı. Asya yakasındaki kule kesonu 24 saatte denize batırıldı. Batırılma işleminin tamamlanmasıyla kule kesonunun üzerlerinde kule montajı başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü törenlerine katılmak için geldiği Çanakkale'de, köprü inşaatı çalışmalarını da incelemiş, çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören gerçekleştirilmişti. Vizyon 2023 Master Planı'nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak proje, 324 kilometrelik Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savatepe Otoyolu Projesi'nin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Proje ile bu otoyolun tamamı Gebze - İzmir Otoyolu'na bağlandığında, Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek. İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı - Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin Batı kıyısından Güney yönüne doğru dengelenecek. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Balıkesir Otoyolu'nun Gebze - İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.
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