- 19 Yıldır Kayıp Hilal İçin Yeni Umut



- Almanya’nın Hamburg kentinde 27 Ocak 1999 tarihinde 10 yaşındayken evinden “Bakkaldan şeker almaya gidiyorum” diyerek ayrılan ve 19 yıldır hiçbir yerde izine rastlanamayan Türk kızı Hilal Ercan için Alman polisi yeni bir ihbarın üzerine arama çalışmaları başlattı. Hilal Ercan ile ilgili yeni bilgilere ulaşan Hamburg polisi, Pazartesi sabahından itibaren Hamburg SV takımının Stadyumunun arkasında bulunan Volkspark adlı ormanlık alanda arama çalışmaları başlattı. Bir görgü tanığının ifadesi doğrultusunda, sabah 7.00’de olay yerine köpeklerle, kepçe ve vinçlerle gelen yaklaşık 50 kişilik özel ekip, tüm gün arama çalışmalarına devam etti. Önce polis köpekleriyle ihbar eden kişinin tarif ettiği yeri tespit eden polisler, gün boyu değişik yerleri kazarak Hilal’in cesedine ulaşmaya çalıştı. Toprağın altı karış karış aranıyor Çalışmalarını sürdüren arama ve inceleme heyeti çalışmalarını sürdürürken, Alman basını da sabahın erken saatlerinden beri olay yerinde bekleyişini sürdürüyor. Hamburg Emniyeti Sözcüsü Ulf Wundrack yaptığı basın açıklamasında, “Ormanlık alanının tabanını tarama çubuklarıyla araştırarak tüm toprağı tarıyoruz. Hava kararıncaya kadar aramalara devam edeceğiz. Herhangi bir ize rastlamazsak çalışmalarımıza yarın devam edeceğiz. Sadece gün ışığında arama yapacağız“ dedi.

2005 yılında da bir ihbar neticesinde aynı ormanlık alanda Hilal’in cesedini arayan polisler, o zaman herhangi bir ipucuna rastlayamamıştı. İhbar eden kişi Hilali öldürüp gömdüğünü iddia etmiş ancak cesedi gömdüğü yeri söylememişti. Ardından da ifadesini geri çekerek, kızı katletmediğini söylemişti. Ailesi için yeni bir umut doğdu 19 yıldır kızlarının ölüsü ve dirisine ulaşamayan anne Ayla ve baba Kamil Ercan‘ı ise en çok da belirsizlik mahvediyor. 19 yıldır Hilal’den gelecek haberi bekleyen Ercan çifti, bu ihbarla birlikte yeni bir umutla Hilal’den gelecek haberi beklemeye başladılar. Hilal’i bulabilmek için oluşturulan “Cold Case” adlı araştırma ekibi, o tarihten beri en ufak detay ve ipuçlarını değerlendirerek talihsiz kızın akıbetiyle ilgili somut bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Hamburg’da bulunamayan tek çocuk Hilal Ercan’ın bulunması için Hamburg Savcılığı 5 bin Euro ödül koymuştu. İstatistiklere göre Almanya’da polise günde 250 ila 300 arasında kayıp başvurusu yapılıyor ve bunların yarısını çocuk ve gençler oluşturuyor. Kaybolduğunda 10 yaşında olan Hilal Ercan, 19 yıldır aranarak Hamburg’da en uzun süre aranan ve bulunamayan tek çocuk olarak kayıtlara geçti.

