19 yaşındaki İrem'in hayatını kaybettiği o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

--Kaza yerinden fotoğraflar

--İrem Su Akkaya’nın cenazesinin Isparta’daki hastaneden uğurlanması (14 Mart Isparta arşivi)

--İrem Su Akkaya'nın memleketinde toprağa verilmesi (İrem Su, 15 Mart Manisa arşivi)



( BURDUR )- Kırmızı ışık ihlali ölüm getirdi, "Eğer trafik ışıklarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi"- Burdur’daki ölümlü kaza görüntüsü 'Işık uyarısı' mesajıyla paylaşıldı BURDUR



- Burdur’da üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği trafik kazası ve ışık ihlali emniyetin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Araçlardan birinin bariz şekilde kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi internet sitesinde paylaşılan görüntülerde, “Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı” yorumu yapıldı. Bariz kırmızı ışık ihlali kamerada Görüntülerde, araçlardan birine yeşil yanarken, diğerine kırmızı yandığı gözleniyor. Araçlardan birinin bariz şekilde kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, çarpışan araçlardan biri Bucak - Antalya tabelasına çarpıp refüje çıkıyor, diğeri ise yol kenarında savrularak sulama kanalının içinde kalıyor. Olayın geçmişi Burdur - Antalya Karayolu üzerindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart 2019 günü sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil, Emre E. idaresindeki 03 RF 575 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada sürücü Süleyman Emre K. ile yanında yolcu olarak bulunan İrem Su Akkaya (19) ve Beyza D. (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre E. olmak üzere, biri ağır 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya Burdur Devlet Hastanesi'nden sonra Isparta’da sevk edildiği özel hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1.sınıf öğrencisi Akkaya daha sonra otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmiş, dana sonra ailesi tarafından teslim alınan cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Soma ilçesine gönderilmişti. Akkaya, Soma'da düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. (AK-FK)

