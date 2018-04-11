Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
19 yaşındaki genç uğradığı silahlı saldırıda öldü Video

19 yaşındaki genç uğradığı silahlı saldırıda öldü Video

Olay yerindeki boş kovanların genel görüntüsü

Polis Hastane Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Olay yerinde çalışan polislerin genel ve detay görüntüsü
-Olay yerinden genel görüntüler
-Ölen şahsın sağlık fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gökay Tunç (19) sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Göğüs’ünden yaralanan Tunç kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada Tunç kimliği belirlenemeyen bir kişi aracı ile özel bir hastaneye götürdü. Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi Tunç’u getirdiği hastanede ayrılarak aracını Meydan Mahallesi 39015 sokağa park ederek izini kaybettirdi. Polis ekipleri aracı emniyet garajına çektirerek inceleme altına aldı. Barış Bulvarı üzerinden inceleme yapan polis ekipleri, 10 adet boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı