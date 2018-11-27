- 19 sene hapis yatan Özbek gazeteciden meslektaşlarına çağrı



- Özbekistan’da 19 senedir hapis yatan Yusuf Ruzimuradov serbest bırakıldıktan sonra yayınladığı mesajda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teşekkür ederek "Gazeteci ve sivil toplum örgütü temsilcilerine Mirziyoyev’i politik niyetini devam ettirmesi, ifade özgürlüğüne imkan sağlaması ve özgür medyanın sağlanması konularında desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Özbekistan'ın önceki lideri İslam Karimov döneminde tutuklanan gazeteci Yusuf Ruzimuradov 19 sene boyunca hapis yattı. Ülke güvenliğini tehlikeye atmak ve isyana teşvik gibi suçlamalarla yıllarca hapiste tutulan Ruzimuradov bu yılın başında serbest bırakıldı. 19 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Ruzimuradov ABD kökenli bir sivil toplum kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Ruzimuradov bundan sonra sivil toplum örgütleri için çalışacağını belirterek, "Öncelikle meslektaşlarıma ve beni destekleyen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim. Ayrıca sadece doğru oldukları şeyi yazdıkları için hapsedilen bir sürü masum insanı serbest bırakarak politik niyetini gösteren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Gazetecilere destek çağrısı Konuşmasının devamında gazetecilere ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunan Ruzimuradov, "Hala parmaklıkların arkasında olan ve ikinci bir şansı hak eden insanlar var. Bazıları masum, suçlu olma ihtimali olanlar bile merhameti hak ediyor. Buna son vermek için ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren gazeteci ve sivil toplum örgütü temsilcilerine Mirziyoyev’i, politik niyetini devam ettirmesi, ifade özgürlüğüne imkan sağlaması ve özgür medyanın sağlanması konularında desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum" dedi.



