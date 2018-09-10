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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
19. Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması - ANTALYA

19. Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması - ANTALYA

- Yarışmadan görüntüler - 19. Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması'nın birincisi Aylin Sevgili olduANTALYA (AA) - Antalya 'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Miss Mediterranean Güzellik Yarışması"nın tacını Aylin Sevgili taktı.Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda finale kalan 12 güzel birinci olmak için yarıştı.Jürinin başkanlığını, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Cansel Çevikol Tuncer yaptı.Çevikol, yarışma öncesi yaptığı konuşmasında 19. Miss Mediterranean 2018 güzellik yarışmasında Akdeniz'in en güzel kızını seçeceklerini söyledi.

Herkesin heyecanlı olduğunu ancak 12 finalistin daha heyecanlı olduğunu söyleyen Çevikol, hepsinin mutlu olduğunu ve bu yarışmanın kendilerine çok katkı sağladığını ifade etti.
Yarışma sonunda 19. Miss Mediterranean 2018 güzellik yarışmasının birincisi Aylin Sevgili oldu. İkinciliği Dilara Ataseven, üçüncülüğü ise Mira Atagül elde etti. Dereceye girenlere taçları ve ödülleri jüri üyeleri tarafından verildi.
Yarışmada 18. Miss Mediterranean 2017 güzeli Peylem Yüksel tacını yeni güzele taktı.

Yarış Güzellik Yarışması 

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