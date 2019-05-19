19 Mayıs Marşı’nı işaret diliyle okudular Haberi

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( BALIKESİR )- Edremit’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı BALIKESİR



- Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın yüzüncü yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. Gençler 19 Mayıs Marşını işaret dili ile sessiz bir görsel şölen ile sundular. Törenler ilk olarak Cumhuriyet Meydanından, Şehit Hamdibey Meydanına gençlik yürüyüşü ile başladı.

Sabah saat 09.45'te başlayan yürüyüşte bayraklar eşliğinde yürüyen gençler coşkulu bir şekilde Gençlik Marşını hep bir ağızdan söylediler. Törenlerin ikinci kısmı ise Şehit Hamdi Bey Meydanında gerçekleştirildi.

Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün çelengi Müdür Fethi Bilge ve sporcular tarafından Atatürk Anıtına sunuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında meydan törenleri sona erdi. Programın 3. Ayağı ise Edremit Körfez Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fethi Bilgi günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Jimnastik gösterileri yapıldı. Gösterinin ardında şiirler okundu. Düzenlenen spor müsabakalarında ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere kupaları ve ödülleri verildi.

Törenler kapsamında öğrencilerin işaret dili ile söyledikleri 19 Mayıs Marşı büyük alkış aldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından törenler sona erdi. Törenlere Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



