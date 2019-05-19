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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - UŞAK Haberi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - UŞAK Haberi

- Atatürk anıtına çelenk konulması - Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki törenlere katılması - Paramotorla uçuş gösterisi - Minik öğrencilerin gösterisi - Bando ve halkoyunları gösterisi - Sporcuların gösterileri - Toplu fotoğraf çekimi19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramıUŞAK (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Uşak 'ta törenle kutlandı. Uşak 'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, 19 Mayıs'ın önemine değinerek 100 yıl önce bu gün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını söyledi.

Ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu, halk oyunları, cimnastik, karate, tekvando eskrim halk oyunları gösterileri yapıldı, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kent meydanındaki tören sırasında sivil havacı Salim Gören, Türk Bayrağı bağlı paramotorla uçuş gerçekleştirdi.Törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık , Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uçuş Gösterisi Öğrenciler Halk Oyunları Tekvando Paramotor 

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