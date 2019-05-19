19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - MUŞ Haberi
- Yürüyüşten genel görüntüler - Saygı dürüşü ve istiklal marşının okunması - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler günü anlamı ile yaptığı konuşma - Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması - Etkinlikten genel görüntüler - Resim sergisinin açılışı19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramıMUŞ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde olduğu gibi Muş ’ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce kişi, ay yıldızlı bayraklarla Hükümet Konağı önüne kadar yürüyüş yaptı.Burada Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Konuşma yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bu bir milli mücadele olduğunu ve Türkiye işgal altında olduğunu ve bu işgal aslında Samsunda tersine çevirdiğini söyledi.
Cumhuriyetin kurma mücadelesinde hepimiz kardeşiz ve bu vatan bizim ortak malımız ve hep birlikte bu vatanı ayağa kaldıracağız iradesi olduğunu hatırlatan Vali Gündüzöz,” Bugün bu vatanı elde ederken aslında bu mücadelelerden geçtik. Ve bu mücadelelerin düsturu her zaman biz üz kardeşiz bu milleti millet yapan unsurlar öz kardeştir.ve bu milleti bir birlerinin farklılıklarına bu milletin tüm fertlerin saygı duyar bu milleti bu azim ve kararlılık kurtaracaktır iradesi vardır. Bu irade hem olsun ki bu günde vardır. Bu iradeye sahip olmanın mutluluğu içerisinde kendi evlatlarımıza ve gençlerimize de büyük görevler düşüyor. İfadeler kullandı Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler günü anlamı ile yaptığı konuşmanın ardından Gülerin konuşmasından sonra milli sporcunun Vali İlker Gündüzöze, ay yıldızlı bayrak vermesinin ardından mehteran takımı, jimnastik, boks, tekvando ve güreş gösterileri yapıldı.Törene AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu. Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal Emniyet müdürü Ahmet Arıbaş ile diğer protokol üyelerinin Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen resim sergisi gezildi.
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