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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - MERSİN Haberi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - MERSİN Haberi

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Cumhuriyet Alanı'ndaki törenden görüntüler - İstiklal Marşı ve saygı duruşu - Öğrencilerden detaylar - Protokolden detaylar - Özel çocuklar ve halk oyunları gösterisi - Jimnastik sporcularının akrobasi şovundan görüntüler - Alandan genel ve detay görüntülerMERSİN (AA) - Mersin 'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, özel çocuklar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi, gösteri sundu.Jimnastik sporcularının trambolin üzerinde yaptıkları akrobasi şovunun ardından, tekvando ve karete gösterileri ilgi topladı.Törene, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz'ün yanı sıra öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı Duruşu Rambo Öğrenciler Halk Oyunları Tekvando 

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