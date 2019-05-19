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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - MALATYA Haberi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - MALATYA Haberi

- İstiklal Marşı'nın okunması - Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın kısa konuşması - Gençlik merkezleri karate ve jimnastik takımı ile gençlik merkezleri halk oyunları ekibinin gösterisiMALATYA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Malatya 'da törenlerle kutlandı.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni Malatya 'da Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olduğunu hatırlattı.19 Mayıs’ın, aynı zamanda bir milletin yeniden diriliş destanı olduğunu ifade eden Kayhan, 19 Mayıs’ın esareti kabul etmeyen, istikbalinden ve hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen bir milletin var oluş mücadelesi olduğuna vurgu yaptı.Konuşmaların ardından gençlik merkezleri karate ve jimnastik takımı gösteri yaptı. Gençlik merkezleri halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, gençler kısa bir konser verdi.Etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve vatandaşlar katıldı.

General Saygı Duruşu Karate Halk Oyunları 

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