19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı -Köpek gösterisi - NEVŞEHİR Haberi
- JAKEM'de eğitilen köpeklerin gösterisi19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Nevşehir 'de düzenlenen törenle kutlandı. Nevşehir 'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin halk oyunları, sporcuların karate gösterisinin ardından şiirler okundu.Etkinlikte, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından köpek gösterisi sunuldu. JAKEM'de eğitim alan köpekler, oluşturulan parkurda patlayıcı ve personel arama, suçluyu etkisiz hale getirme gösterilerini başarıyla sahneledi. İtaat eğitimi alan köpeğin mekik çekme ve komando dansı ilgiyle izlendi.JAKEM'e bağlı atlı birlik de törene katıldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından tören sona erdi.Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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