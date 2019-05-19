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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - KOCAELİ/YALOVA/ESKİŞEHİR/KÜTAHYA/KARABÜK Haberi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - KOCAELİ/YALOVA/ESKİŞEHİR/KÜTAHYA/KARABÜK Haberi

- Kocaeli - Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın konuşması - Halk oyunlarından görüntüler - Yalova - Kutlama programından detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'un konuşması - Eskişehir - Törenden görüntüler - Halk oyunları gösterisi - Kütahya - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'in konuşması - Gösteriden detaylar - Karabük - Etkinlikten detaylar KOCAELİ/YALOVA/ESKİŞEHİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

Lyon 

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