19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - KOCAELİ/YALOVA/ESKİŞEHİR/KÜTAHYA/KARABÜK Haberi
- Kocaeli - Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın konuşması - Halk oyunlarından görüntüler - Yalova - Kutlama programından detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'un konuşması - Eskişehir - Törenden görüntüler - Halk oyunları gösterisi - Kütahya - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'in konuşması - Gösteriden detaylar - Karabük - Etkinlikten detaylar KOCAELİ/YALOVA/ESKİŞEHİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.
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