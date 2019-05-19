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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - KARAMAN Haberi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - KARAMAN Haberi

- Çelenk sunumundan detay - Yürüyüşten detaylar - Gösterilerden görüntüler19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramıKARAMAN(AA) - Karaman 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek'in Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklerde, çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Kemal Kaynaş Stadyumu'ndan 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı'na yürüdü.Meydan'da devam eden etkinliklerde Karaman oğlu Mehmetbey Üniversitesi(KMÜ) kamu Yönetimi öğrencisi Muhammet Ensar Ağca günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu.Judo ve halk oyunları gösterisi ile devam eden törenler bayram dolasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.Törenlere Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, Karaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Tezcan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Huri Özbey, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yarış Misyon Yan Etki Öğrenciler Halk Oyunları 

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