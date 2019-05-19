19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - AYDIN Haberi
- Etkinlikten görüntüler - Detaylar - Ödül takdimi19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Aydın 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandıAYDIN (AA) - Aydın 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Aydın 'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, Adnan Menderes Stadyumu'nda tören düzenlendi. Burada lise ve ortaokul öğrencileri, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.Gençlik Merkezi halk oyunu ekibi ve sporcularının çeşitli gösteriler yaptığı etkinlikte, resim, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye girenlere ödül verildi. Programa, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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