Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - AYDIN Haberi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - AYDIN Haberi

- Etkinlikten görüntüler - Detaylar - Ödül takdimi19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Aydın 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandıAYDIN (AA) - Aydın 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Aydın 'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, Adnan Menderes Stadyumu'nda tören düzenlendi.
Burada lise ve ortaokul öğrencileri, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.Gençlik Merkezi halk oyunu ekibi ve sporcularının çeşitli gösteriler yaptığı etkinlikte, resim, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye girenlere ödül verildi.
Programa, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kompozisyon Siyasi Parti Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı