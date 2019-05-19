19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - ARTVİN Haberi
- Yürüş - Saygı duruşu İstiklal Marşı - Gençlik Spor Müdürü'nün konuşması - Şiir okunması - Gösteriler - Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi - Geçiş töreni19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Artvin 'de törenlerle kutlandı.Kutlamalar Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunumun ardından kutlamalar kapsamında İl Garnizon Şehitliği'nden Artvin Valiliği Meydanına kadar gerçekleştirilen "gençlik yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşte, öğrenciler tarafından taşınan dev Türk Bayrağı renkli görüntüler oluşturdu.Valilik önünde devam eden kutlamalarda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Gençlik Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla, milletimizin bağımsızlık ateşinin alevlenerek İstiklal Mücadelesinin başlatıldığını söyledi.
Yetim, "Burada atılan tarihi adımın heyecanı memleketin tümüne yayılarak, vatanın düşmandan kurtarılması için azimli bir mücadele başlatılmıştır. Bu bakımdan 19 Mayıs bağımsızlığımız adına bir milat olmuş, milli hafızamızda önemli bir yer edinmiştir. 19 Mayıs'ta canlanan milli ruh, bizlere ilham olmaya devam etmektedir." diye konuştu. Konuşmalar sonrası Artvin Çoruh Üniversitesinde öğrenim gören, Suriyeli, Azerbaycanlı, Türkmenistanlı ve Çadlı öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalarda, geleneksel spor dallarından olan okçuluk, matrak, mask güreşi gösterisi yapıldı.Program başarılı sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından geçiş töreniyle sona erdi.Kutlamalara Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin AK Parti Milletvekili Erkan Balta, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Belediye Başkan Demirhan Elçin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri işe çok sayıda vatandaş katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım