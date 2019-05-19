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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - AFYONKARAHİSAR Haberi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - AFYONKARAHİSAR Haberi

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması - Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'ndaki gösteriler - Detay görüntüler - Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli'nin konuşması19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Afyonkarahisar 'da törenler düzenlendiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da törenler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli'nin Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.Pervaneli, burada yaptığı konuşmada Milli Mücadele'nin 100. yılına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri sundu.Törende, yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve milli sporculara ödülleri verildi.
Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Karahisar Milli Sporcu Milli Sporcular Öğrenciler Halk Oyunları 

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