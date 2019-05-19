19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - ADANA Haberi
- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın bayram kutlaması - İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrencilerin gösterileri19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenler düzenlendiADANA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Adana 'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Albdulkadir Ataşbak'ın Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Ataşbak, Uğur Mumcu Meydanı'nda devam edilen kutlama programında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, bir asır önce bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığını kaydetti. Her yıl kutlanan bu bayram gününün aynı zamanda geleceğin teminatı gençlere millet olarak duyulan büyük inanç ve güvenin adı olduğunu ifade eden Ataşbak, "İnanıyorum ki büyük Türk milletinin bağrında yetiştim olan gençliğimiz, atalarının uğruna canlarını feda ettikleri bu özgür vatanın her açıdan gelişip kalkınması için ellerinden gelen çabayı azim ve kararlılıkla yerine getireceklerdir. Gençlik gelecektir, ümittir." diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, karate, jimnastik, tekvando gösterileri sunuldu.Kutlamalarda, Gönüllü Anneler Topluluğu'nun engelli çocukları sunduğu dans gösterisi büyük beğeni topladı.Etkinlik kapsamında, 100 kişilik ekip, atabarı gösterisi sundu.Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MersinMersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, özel çocuklar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi, gösteri sundu.Jimnastik sporcularının trambolin üzerinde yaptıkları akrobasi şovunun ardından, tekvando ve karete gösterileri ilgi topladı.Törene, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz'ün yanı sıra öğrenciler ve aileler katıldı. - Hatay - OsmaniyeOsmaniye'de düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Loğoğlu, Osmaniye 7 Ocak Şehir Stadyumu'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın manevi atmosferinin, birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.19 Mayıs'ın milletin "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı kutlu yolculuğun ilk adım gün olduğunu ifade eden Loğoğlu, "Bugün tarih sahnesinde milletimizin bir defa daha şaha kalkışının başlangıç günüdür. 19 Mayıs, milletimizin azminin ve manevi gücünün, askeri gücü çok daha fazla olan devletleri mağlup edebileceğinin ıspat günüdür. Bugün ayrıca, verdiği ilham ve güç ile 15 Temmuz'a, 2023, 2071 ve daha nice kutlu hedeflere ışık tutan kahramanlık günüdür." diye konuştu. Konuşmaların ardından, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödül verildi. Etkinlikler kapsamında, halk oyunları, judo, eskrim ve tekvando gösterileri sunuldu.
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