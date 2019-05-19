19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (2) - UŞAK Haberi
- Çelenk sunumundan detay görüntülerUŞAK (AA) - CHP ve İYİ Parti, 19 Mayıs Atatürkü Anma ve Spor Bayramı dolaysıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.CHP Uşak İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Çelenk sunumundan sonra konuşan Sancar, "Milli mücadelemizin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü kutlamaları için buradayız. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. birlik ve beraberlik içindi bu günleri atlatmalıyız" dedi. Konuşmanın ardından partililer dağıldı.
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