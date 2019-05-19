19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 1919 öğrenci zeybek oynadı - DENİZLİ Haberi
- 19 Mayıs kutlamalar detay - Kortej yürüyüşü detay - Öğrencilerin spor gösterisi yapması - Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu konuşma - 1919 öğrencinin aynı anda harmandalı oynaması - 500 öğrenci 100. yıl kareografisi yapmasına ilişkin drone görüntüsü - Törende kentte öğrenim gören 1919 öğrenci aynı anda harmandalı zeybeği oynadı - Kutlamalar kapsamında Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 500 öğrencinin katılımıyla "100. yıl ve 19 Mayıs 2019" koreografisi oluşturulduDENİZLİ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Denizli 'de bin 919 öğrenci harmandalı zeybeği oynadı. Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde valilik önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar protokol üyeleri, gençler, sporcular ve vatandaşların da katıldığı kortej yürüyüşü yapıldı.İbanoğlu, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla milletin varlığını güçlendirdiğini, bu adımın yeni bir devletin kuruluşu yolunda atılan onurlu bir adım olduğunu belirterek "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde ülkemiz Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine gelmek ve bu seviyenin üstüne çıkmak için gençlerimizin öncülüğünde ilerleyişine hızla devam etmektedir." dedi. Gençlik adına yapılan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu.Daha sonra halkoyunları ekibi ve öğrencilerden oluşan bando takımı gösteri sundu.Gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı.Törende Vali Hasan Karahan ve diğer protokol üyeleri tarafından, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan milli sporculara madalya ve plaketleri verildi. Kutlamalara, 11. Komando Tugay ve Denizli Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri katıldı. - 1919 öğrenci harmandalı oynadıKentteki okullarda öğrenim gören 1919 öğrenci bir hafta boyunca kutlamalarda oynamak için harmandalı zeybeği çalışmalarını tamamladı.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanan öğrenciler harmandalı zeybeği müziği eşliğinde aynı anda 4 dakika süresince gösteri yaptı.Vatandaşların ilgiyle izlediği zeybek oyunu bitişinde alkış topladı. - 500 öğrenci 100. yıl kareografisi yaptı Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında 500 öğrencinin katılımıyla "100. yıl ve 19 Mayıs 2019" koreografisi oluşturuldu.Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutlamak amacıyla lise öğrencilerden oluşan ekiple okul bahçesinde koreografi düzenlemek için çalışma başlatılan çalışmalar tamamlandı.Beden eğitimi öğretmeni Erol Kayhan öncülüğünde 500 öğrenci, okulun bahçesinde 8 gün hazırlığın ardından ritimli bir şekilde koreografi oluşturmaya başladı. Öğrenciler 19 Mayıs Marşı eşliğinde, gökyüzünden bakıldığında "100. yıl ve 19 Mayıs 2019" yazısı oluşturacak şekilde düzenlenen koreografiyi uyguladı.Okul müdürü Türkan Negiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın 100. yılını kutladıklarını ve bugüne özel bir etkinlik yaptıkları için gururlu olduklarını söyledi.
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