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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
19 Eylül Gaziler Günü - VAN

19 Eylül Gaziler Günü - VAN

- Tören alanından görüntüler - Gazilere çeşitli hediyeler takdim edilmesi - Osman Çelik ile röportaj19 Eylül Gaziler GünüVAN (AA) - Erciş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajı okundu.Törenin ardından Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, makamında gazilere hediye verdi.90 yaşındaki Kore Gazisi Osman Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl Elazığ'da 2 yıl Kore'de askerlik yaptığını söyledi.

Çelik, "70 yıl önce teskere aldım. Ülkem için tekrar seve seve seve savaşırım. Devlet milletsiz olmaz, millette devletsiz olmaz. Allah devletimize zeval vermesin. Çok şükür devletimiz bize iyi bakıyor. Devletimiz olmasa kimse bize bakmaz." dedi.
108. Topçu Sosyal Tesislerinde Gaziler onuruna öğle yemeği verildi.
Ardından 108. Topçu Alay Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebelerde kullandığı bazı savunma ve taarruz araçlarının tanıtımı yapıldı.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, MHP Erciş İlçe Başkanı Murat Işık, kurum amirleri, askeri erkan, gazi, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Saygı Duruşu Tesk 

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