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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
19 Eylül Gaziler Günü - SİİRT Haberi

19 Eylül Gaziler Günü - SİİRT Haberi

- Siirt Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Haşmet Varna'nın konuşması - Vali Ali Fuat Atik'in konuşması - ZiyaretlerSİİRT (AA) - Siirt 'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Ali Fuat Atik ve Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende bir öğrenci tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiir okundu. Siirt Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Haşmet Varna, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanı verilerek, bu vesileyle bugünün gaziler günü olarak kutlandığını aktardı.Varna, Türklerin, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu aktardı.Vali Atik ve beraberindekiler törenin ardından Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak, Baro Başkanı Avukat Nizam Dilek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Demir, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay katıldı.

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