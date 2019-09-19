19 Eylül Gaziler Günü - ŞANLIURFA

- Şehitlik anıtından detay - Törene katılanlardan detay - Anıta çelenk sunumu - Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan'ın konuşması - Askerlerin gazilerle selamlaşmasıŞANLIURFA (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şanlıurfa 'da tören düzenlendi. Merkez Haliliye ilçesindeki Çamlık Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anıta çelenk sunumunun ardından iki öğrenci gaziler için şiir okudu.
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