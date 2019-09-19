19 Eylül Gaziler Günü - MARDİN

- Polis evinden görüntüler - Dua edilmesi - Hediye takdimi - Toplu fotoğraf çekilmesi 19 Eylül Gaziler GünüMARDİN (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mardin 'de etkinlik düzenlendi. 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehit ve gazi yakınlarına yemek verildi. Polisevinde düzenlenen yemeğe, Vali Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Müftüsü İsmail Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
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