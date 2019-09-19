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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
19 Eylül Gaziler Günü - IĞDIR

19 Eylül Gaziler Günü - IĞDIR

- Genel görüntü - Çelenk konulmasından görüntü - Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz'in konuşması 19 Eylül Gaziler Günü - Iğdır 'da tören düzenlendiIĞDIR (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Iğdır 'da tören düzenlendi.
Iğdır 'daki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Törende günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, şehit ve gazileri minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
Tarih boyunca hiç düşünmeden canlarını feda eden şehit ve gazilerin Türk Milletinin her zaman gönlünde olacağını aktaran Akdeniz, "Şehitlik ve gazilik makamı kahraman milletimizin her ferdinin ulaşmak istediği en yüce makamlardır. Bu cennet vatan bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Onların göstermiş olduğu fedakarlık sayesinde huzur içerinde yaşıyoruz, geleceğe güvenle bakıyoruz." diye konuştu.
Programa, Vali Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Gaziler Şehit Cennet Saygı Duruşu Fedakarlık 

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